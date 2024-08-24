انت الأن تتابع خبر اقض أمتع الأوقات الرائعة في جزيرة المرجان بالدمام في المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تزخر المملكة العربية السعودية بالكثير من المعالم السياحية والأثرية التي تجعلها مقصدا للسياح من مختلف الدول، وفي هذا المقال سوف نسلط الضوء على جزيرة المرجان بالدمام التي تعتبر أول جزيرة اصطناعية بالمملكة وتقع على بعد 1800 كيلو متر مربع من كورنيش الدمام علاوة على تميزها بالمناظر الجميلة الخلابة وإطلالتها المتميزة على البحر التي يمكن من خلالها رؤية الأمواج في شكل لا مثيل له.
الأنشطة المتنوعة في جزيرة المرجان بالدمام
- نسلط الضوء في هذه الأسطر على أبرز الأنشطة المختلفة التي يمكن القيام بها عند الذهاب للجزيرة كما يلي:-
- ركوب الدراجات الهوائية في الأماكن المحددة لها.
- زيارة منارة العمدة من خلال الاستمتاع بالمنظر البانورامي الرائع على الكورنيش ورؤية شواطئ الدمام في كافة الأوقات سواء بالليل أو بالنهار.
ممارسة الرياضات المتنوعة الموجودة.
ممارسة الصيد على ضفاف الجزيرة.
- الجلوس تحت المظلات الموجودة بالجزيرة ورؤية المناظر الجميلة التي تبعث في النفس الشعور بالأمل والثقة والتأمل في خلق الخالق للكون.
- الاستمتاع بالمساحات الخضراء والتنزه والتجول في أرجاء الجزيرة التي يغمرها الهدوء والسكينة.
- القيام بالرحلات البحرية التي توفرها السفن مع توفير وجبات الغداء، والعشاء ذات المذاق الطيب الرائع.
- سفينة جزيرة المرجان بالدمام
- من خلال سفينة جزيرة المرجان يمكن قضاء أمتع الأوقات والقيام برحلة بحرية رائعة لا مثيل لها والشعور بالفرح والسرور.
- تأخذ السفينة في رحلاتها يوم كامل.
- من أشهر السفن الموجودة باخرة الاحلام للرحلات البحرية.
- باخرة الاحلام للرحلات البحرية
- تقع على كورنيش الدمام.
- السفينة به مراكب مكيفة.
- يوجد قسم خاص للشخصيات الهامة والكبار.
- مزودة بأماكن لعقد الحفلات والمناسبات المختلفة بها.
- أسعار تذاكر جزيرة المرجان بالدمام
- الدخول للجزيرة مجانا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات.
- وبالنسبة للأطفال التي تتراوح أعمارهم من 3 – 10 سنوات يبلغ سعر التذكرة 40 ريال سعودي.
- ويصل سعر تذكرة الدخول للأطفال فوق سن 10 سنوات إلى 80 ريالسعودي