خبر سار : الخطوط السعودية تحرز المركز الأول عالميا في انضباط مواعيد الرحلات للسنة الثانية

انت الأن تتابع خبرخبر سار : الخطوط السعودية تحرز المركز الأول عالميا في انضباط مواعيد الرحلات للسنة الثانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل الخطوط السعودية تألقها على الساحة العالمية، حيث أعلنت عن تصدرها قائمة شركات الطيران العالمية في مجال انضباط مواعيد الرحلات للشهر الثاني على التوالي. جاء ذلك وفقا للتقرير الصادر عن موقع Cirium المتخصص في متابعة أداء شركات الطيران ورصد عمليات الرحلات لشهر يوليو. يعكس هذا الإنجاز التزام الخطوط السعودية بالتميز في تقديم خدماتها وتعزيز تجربة السفر للعملاء.

نتائج التقرير وأداء الرحلات

أشار تقرير Cirium إلى أن الخطوط السعودية حققت نسبة انضباط ملحوظة في مواعيد الرحلات، حيث سجلت نسبة انضباط بلغت 88.12% في رحلات المغادرة و88.15% في رحلات الوصول. وقد قامت الشركة بتشغيل حوالي 16,503 رحلة إلى أكثر من 100 وجهة عبر أربع قارات. تعد هذه النسب إنجازا بارزا يعكس الكفاءة العالية في إدارة جداول الرحلات والالتزام بالمواعيد المحددة.

تعليقات المدير العام

وفي تعليقه على هذا الإنجاز قال مدير عام مجموعة السعودية، إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، إن تحقيق هذا المستوى من الانضباط في مواعيد الرحلات هو نتيجة لجهود جماعية من جميع موظفي الشركة. وأضاف أن الانضباط في المواعيد يعتبر هدفا رئيسيا نظرا لارتباطه المباشر برضا الضيوف.

وأكد العمر أن الحفاظ على هذا التميز يتطلب تجاوز العديد من التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي، وأن النجاح في هذا المجال هو نتاج العمل التكاملي لمنظومة مجموعة السعودية ولأداء جميع القطاعات ذات العلاقة.

المستقبل والتوسع