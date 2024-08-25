حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية

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أحمد جودة - القاهرة - تداولت بعض الأخبار في الآونة الأخيرة حول إلغاء نظام الكفيل في السعودية، مما أثار تساؤلات واهتمامات المواطنين.

يُعد نظام الكفيل من الأنظمة التقليدية التي تتطلب وجود كفيل يتعهد بضمان الإقامة والأنشطة الأخرى للشخص الممول.

سنتناول خلال السطور التالية حقيقة الوضع الحالي لنظام الكفيل في السعودية.

ما هو نظام الكفيل؟

نظام الكفيل هو نظام قديم يُطبق في المملكة العربية السعودية، حيث يتعهد شخص يُعرف بالكفيل بضمان وجود ووفاء الشخص الآخر (المدين) بكل التزامات الإقامة والعمل.

كان الكفيل مسؤولًا عن تأشيرات الإقامة والعمل وتغيير الوظائف، مما يقيّد حرية العمالة الوافدة ويجعلهم يعتمدون على الكفيل بشكل كبير.

حقيقة إلغاء نظام الكفيل

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بإلغاء نظام الكفيل. لكن وفقًا للتوضيحات الرسمية، فإن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

التوضيح الرسمي

أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، بأن الأخبار التي تتحدث عن إلغاء نظام الكفيل هي مجرد شائعات.

وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير وتنظيم سوق العمل، وقد تم بالفعل طرح مبادرات جديدة لتحسين الوضع، لكن نظام الكفيل لم يُلغَ بشكل كامل.

التطورات والإصلاحات

الإصلاحات الأخيرة

على الرغم من أن النظام لم يُلغَ بالكامل، إلا أن المملكة قامت بإدخال بعض التعديلات والإصلاحات على نظام الكفيل. تشمل هذه الإصلاحات السماح للعمالة الوافدة بنقل خدماتها من كفيل إلى آخر تحت شروط محددة، مما يوفر بعض المرونة في سوق العمل.

شروط نقل الخدمات: يمكن للعاملين الاستفادة من بعض المبادرات إذا: