الإعلان عن موعد بدء إنتاج سيارات Lada Aura الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:33 مساءً - أعلنت شركة AvtoVAZ الروسية عن موعد البدء بإنتاج سيارات Lada Aura الجديدة.

وحول الموضوع قال الخبير في الشركة، سيرغي إيلينسكي:"وفقا للخطط الموضوعة فإن AvtoVAZ تخطط للبدء بإنتاج سيارات Lada Aura أوائل سبتمبر المقبل. سيتم تصنيع هذه المركبات في المصنع التابع للشركة في تولياتي".

وأضاف :"حجم الإنتاج سيصل مع نهاية العام إلى 3 آلاف سيارة، هذا الرقم يشمل أيضا إنتاج النسخ المخصصة لتكون سيارات أجرة. سيبلغ معدل إنتاج Lada Aura في عام 2025 نحو 2.5 سيارة في الساعة، والشركة مستعدة لزيادة هذا المعدل إلى 5 سيارات في الساعة إذا تم تعديل التشريعات المتعلقة بالمشتريات العامة مع إعطاء الأولوية القصوى للمنتجات المحلية".

وتبنى سيارات Aura على منصات سيارات Vesta التي تنتجها AvtoVAZ، لكنها توفر مساحة داخلية أكبر للركاب، وتكتسي عناصر قمرتها بالجلود الطبيعية المصنعة في روسيا، كما حصلت السيارة الجديدة على محرك بقوة 122 حصانا، وجهّزت بناقل سرعة أوتوماتيكي.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاد يوم الثلاثاء نموذجا من سيارات Aura الجديدة أثناء افتتاح المقطع الأخير من طريق M-11 السريع الذي يربط بين موسكو وسان بطرسبورغ.