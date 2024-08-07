نصائح لنوم أفضل

نصائح لنوم أفضلشاركت خبيرة نوم تُدعى شيري ماه مجموعة من النصائح لضمان الحصول على نوم أفضل خلال الليل.

وأوضحت ماه أثناء حلولها ضيفة على بودكاست “Diary of a CEO“، أنه “من الصعب أحياناً فهم مقدار الفرق الذي يمكن أن يحدثه النوم في حياتك”.

وقالت ماه إنه يجب على الأشخاص الحصول على ما لا يقل عن 8 إلى 10 ساعات من النوم كل ليلة، وأوصت بالنوم في بيئة مظلمة وهادئة وباردة وتنفيذ روتين الاسترخاء قبل النوم.

ونصحت ماه بالنوم باستخدام قناع العين لضمان عدم تسلل الضوء عند حلول الصباح، واقترحت أيضاً استخدام آلة الضوضاء أو استخدام سدادات الأذن.

وشددت على أهمية التركيز على المحافظة على درجة حرارة غرفة النوم التي يجب أن تتراوح بين 60 إلى 67 درجة.

وأشارت ماه إلى أهمية عدم تناول الوجبات الدسمة أو الاستحمام قبل الخلود إلى النوم مباشرةً، مضيفةً: “يجب عليكم الاستحمام قبل ساعة ونصف من موعد النوم”.

ونصحت بتجنب الكحول والكافيين والوجبات الثقيلة والأطعمة المقلية والكربوهيدرات السكرية والمنتجات التي تحتوي على الطماطم، مضيفةً أنه يجب تناول وجبات صحية وخفيفة قبل النوم مثل الحبوب الكاملة أو الجبنة والفواكه.

ولفتت ماه إلى أنه يجب على الأشخاص أيضاً الابتعاد عن الشاشات قبل الخلود إلى النوم بسبب الأضواء الساطعة التي تنبعث منها والتي تؤثر بشكل سلبي على جودة النوم.

وأوصت بعدم أخذ قيلولة أثناء النهار لأنها قد تؤثر على النوم وتجعله أكثر صعوبة، لافتةً إلى أنه “يجب على الأشخاص النوم بعمق حتى يحين وقت الاستيقاظ”.