النسيان وسوء النوم أعراض لمرض خطير!
أوضح جراح القلب والأوعية الدموية بوريس رودينكو، أن 30 بالمئة من الجلطات الدماغية، سببها انسداد الشريان السباتي.
وبحسب الدكتور، الكثيرون لا يعيرون أي اهتمام لأعراض مثل النسيان وقلة النوم والدوخة الخفيفة، مع أنها قد تشير إلى مشكلات في الشريان السباتي.
وقال: “عندما تكبر لويحات تصلب الشرايين تدريجيا وتسد الشريان السباتي تماما تجري عملية تشكيل دورة دموية التفافية وتتكيف خلايا الدماغ مع الظروف الجديدة، ويمكن أن يلاحظ هذا في ضعف بسيط في الذاكرة وانخفاض رد الفعل والأداء”.
ووفقاً له، يمكن معالجة هذه المسألة بوضع دعامة في الشريان السباتي المسدود لاستعادة تدفق الدم بصورة طبيعية.
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