إنستجرام يطلق ميزته الجديدة لمنافسة تيك توك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 03:31 مساءً - يعد إنستجرام Instagram، أحد أبرز التطبيقات التي تتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم ومشاركة لحظاتهم بطريقة مبتكرة، ومؤخرا أحدثت منصة مشاركة الصور تغييرات ملحوظة في إمكانية مشاركة عدد أكبر من الصور في منشور واحد، مما يعزز تجربة المستخدمين ويمنحههم مزيدا من الفرص للتعبير عن إبداعهم.

وبفضل التغيير الجديد الذي ستطرحه شركة "ميتا" بدءا من اليوم، سيقوم إنستجرام بزيادة الحد الأقصى لعدد الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن نشرها في المنشور الواحد.

ويعمل التحديث الجديد الذي يتم طرحه لجميع المستخدمين بدءا من اليوم، على زيادة عدد الصور التي يتم مشاركتها في المنشورات، ففي السابق، كان منشور إنستجرام القياسي يتضمن ما يصل إلى 10 عناصر كحد أقصى.

وبدءا من اليوم، يطرح إنستجرام دعما لمشاركة ما يصل إلى 20 عنصرا في وقت واحد، حيث يمكن للمنشورات أن تحتوي على ضعف عدد الصور ومقاطع الفيديو كما كان من قبل، ووفقا لـ "theverge"، يتم طرح هذه الميزة لجميع المستخدمين عالميا، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصل إلى جميع الحسابات.

وأضاف الموقع أن الإعلان يأتي بعد يوم من كشف إنستجرام عن جعل المشاهدات المقياس الأساسي عبر جميع تنسيقاته، ويشمل ذلك البث المباشر والدوارات ومقاطع ريلز والقصص والصور.

وبعد مشاركة المنشورات التي تتضمن الحد الأقصي الجدبد، أبدى العديد من المستخدمين استجابة إيجابية للترقية، وقال أحدهم، "يبدو رائعًا"، ومع ذلك، بدا أن بعض المستخدمين غير سعداء بذلك.

وتأتي هذه الإضافة، كمحاولة من إنستجرام لجذب مستخدمي منصة تيك توك، من خلال مضاعفة إضافة الصور ومقاطع الفيديو، وهي خاصية مشابهة لميزة Carousel التي إضافها تطبيق الفيديوهات الصيني TikTok، والتي يمكن أن تسمح للمستخدمين بإضافة أو نشر ما يصل إلى 35 صورة في منشور واحد.

يذكر أن إنستجرام أضاف خيار نشر ما يصل إلى 10 صور أو مقاطع فيديو في منشور دائري واحد قابل للتمرير في عام 2017، وأحدثت إضافة الصور ومقاطع الفيديو في منشور دائري ضجة كبيرة على الإنترنت، والمعروفة باسم "Photo dump". ومع اكتساب "Photo dump" شعبية كبيرة.

وفي الآوانة الأخيرة، اختبرت منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة "ميتا"، ميزة جديدة يمكنها عرض إعلانات "لا يمكن تخطيها" أثناء التمرير عبر الخلاصة، تعرف هذه الميزة المقترحة باسم "فواصل الإعلانات"، وبحسب ما ورد، تم طرح التغيير التجريبي لمجموعة صغيرة من المستخدمين في الوقت الحالي.