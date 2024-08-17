انت الأن تتابع خبر بيتك هيولع في غمضة عين .. هذه الأجهزة الكهربائية احذر من توصيلها على مشترك واحد كارثة كبيرة .. انتبه قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد المشترك أو ما يعرف بـ الوصلة الكهربائية من أهم الأدوات التي يتم توفيرها في المنزل، وذلك للعمل على توصيل أكثر من جهاز كهربائي في مقبس واحد، وبالرغم من الفائدة الكبيرة التي تعود على استخدام المشترك إلا أنه قد لا يتناسب مع بعض الأجهزة القوية، مما يتسبب بعد ذلك في تدمير الجهاز بالكامل أو إحداث حريقة في دائرة الكهرباء نتيجة الضغط الذي يمارس عليها من قبل المشترك، وإليكم في هذا المقال المزيد من التفاصيل حول المخاطر المترتبة على استخدامه.

مخاطر توصيل أجهزة معينة بالمشترك الكهربائي

تم إجراء الكثير من الأبحاث من قبل أكبر مهندسي الكهرباء ومنهم المهندس الشهير لويس أرون بارا، وذلك للتعرف على مخاطر استخدام المشترك في توصيل الأجهزة الكهربائية بالمقبس، وقد تم إثبات عدم قدرة المشترك على توصيل الكهرباء بشكل متساوي بين الأسلاك المختلفة، مما ينتج عن ذلك تفاوت في الطاقة ومن ثم ارتفاع درجة الحرارة وإتلاف الأسلاك الموصلة، وفي حالة عدم فصل الأسلاك بصورة سريعة فقد ينتج عن ذلك حدوث حريق بالمكان.

الأجهزة التي يجب تجنب توصيلها بالمشترك الكهربائي

يوجد بعض الأجهزة القوية والخطيرة جدًا التي لا يسمح بتوصيلها بالمشترك للتقليل من المخاطر الناتجة عن ذلك، ومن أولى تلك الأجهزة ما يلي: