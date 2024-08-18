انت الأن تتابع خبر لازم تكون على موبايلك.. تطبيقات تساعدك بسهولة في العثور على الكاميرات الخفية في أي مكان والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مازال شعور الخوف ينتاب بعض الفتيات من وجود كاميرات تجسس داخل غرف قياس الملابس الموجودة داخل المحلات المختلفة، ويرجع ذلك إلى كثرة الحوادث التي نسمع عنها من تصوير السيدات عاريات وابتزازهن بها بعد ذلك، وقد تم اكتشاف أكثر من واقعة بخصوص هذا الأمر في كثير من البلدان، لذا عليكي فحص الغرفة جيدا قبل قياس الملابس، للتأكد من خلوها من أي كاميرات مخفية، لذلك نقدم لكم اليوم تطبيقات تكشف الكاميرات السرية داخل غرفة القياس.
حيلة عبقرية لكشف الكاميرات المخفية
- قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» على فضائية «dmc»، بأن هناك بعض التطبيقات التي تستطيع بكل سهولة كشف وجود الكاميرات السرية في مختلف الأماكن، مؤكدا على ضرورة أن تتواجد هذه التطبيقات على الهواتف المحمولة لأي شخص، حتى يتمكن من استخدام وكشف وجود أي كاميرا مراقبة والحفاظ على خصوصيته.
تطبيقات تكشف الكاميرات السرية
- وأوضح المهندس أحمد طارق، بأن تطبيقات كشف الكاميرات المخفية، مصصمة من أجل مساعدة المستخدمين على تجنب الوقوع كضحية للابتزاز بسبب قيام بعض عديمي الأخلاق بتصويرهم داخل غرف تغيير الملابس أو في الفنادق والحمامات وغيرها من تلك الأماكن، وقد جاءت أبزر هذه التطبيقات على النحو التالي:
- تطبيق HCD Meter أو Hidden camera detector: حيث يعد من أفضل التطبيقات الموجودة بالوقت الحالي في كشف الكاميرات السرية، إذ يمكن تنزيله بكل سهولة من خلال متجر جوجل بلاي لهوتف الأندرويد، ومن ثم فتح التطبيق وعمل مسح بالكاميرا في المكان المراد معرفة هل تتواجد فيه كاميرات مراقبة سرية أم لا، وفي حال وجود كاميرا بالفعل يقوم التطبيق بإصدار إنذار بلون أحمر على الشاشة.
- تطبيق Hidden camera detector – Spy c: يستخدم هذا التطبيق في عملية الكشف عن وجود أي كاميرات مراقبة مخفية داخل غرفة ما، وذلك عن طريق تنزيله عبر المتاجر الرسمية، ومن ثم يمكنك تحريك الكاميرا بالقرب من المكان بشكل سهل وسيكشف التطبيق عن وجود كاميرات أم لا، حيث يعطيك إشعاع ينبهك حال وجود شيء غريب من خلال مقياس مغناطيسي.
- تطبيق Hidden spy camera detector: يتوفر هذا التطبيق على أجهزة الأندرويد والآيفون ويمكنك تنزيله مجانا، إذ يستطيع كشف كاميرات التجسس، من خلال ماسح ضوئي شبكي متعدد الإمكانات يمكنه بسهولة اكتشاف الكاميرات الخفية وأجهزة تعقب جي بي إس.
- No hidden – spy camera finder: يعتمد هذا التطبيق على المسح الضوئي في اكتشاف جميع أنواع الكاميرات السرية والأجهزة المخفية، ويقوم بتحديد موقع الكاميرات بسرعة في مكان تواجدك.
- تطبيق Hidden spy camera detector: تطبيق متوفر على أجهزة آيفون فقط، لكن باستخدامه يمكننا اكتشاف أي كاميرات تجسس وتحديد مكانها من خلال مستشعر الهاتف، عن طريق الأشعة تحت الحمراء.