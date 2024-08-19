انت الأن تتابع خبر خصم 32% أوعى تفوته على سعر انفنكس سمارت 7 "ببطارية عملاقة" وتصميم شيك جدا وفخم الحق العرض بسرعة من نون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاتف Infinix Smart 7 من انفنكس هو أحدث الهواتف في سلسلة الـ Smart الاقتصادية وقد أصدرته شركة انفنكس لينافس في الفئة الاقتصادية بخصائص ومواصفات بسيطة تستهدف المستهلك الاقتصادي صاحب المتطلبات البسيطة، حيث يأتي بمعالج Helio A22 مع بطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير، مع كاميرات خلفية تدعم خصائص الذكاء الاصطناعي، ويأتي الهاتف ايضا بشاشة جيدة بجودة HD+ بمواصفات مقبولة، وقد ظهر عرض مثالي على الهاتف من شركة نون حيث يمكن شرائه بسعر مثالي وتقدر توفر فيه كتير، وفي هذا المقال سنعرض تفاصيل العرض مع الإشارة إلى مواصفات الهاتف وعيوبه.

مواصفات هاتف انفنكس سمارت 7

تأتي مواصفات هاتف Infinix Smart 7 على النحو التالي:

كاميرات الهاتف كاميرا الهاتف الخلفية تأتي مزدوجة النوع وتنقسم إلى: -الأولى: 13 م.ب وهي الأساسية. -الثانية: كاميرا الـ AI وهي خاصة بالعزل. كاميرا السيلفي تأتي بدقة 5 ميجا بكسل والأفضل منها كاميرا هاتف infinix smart 8.

جودة تصوير الفيديو: -FHD: 1080p@30fps -HD:720p@30fps شاشة الهاتف الشاشة نوعها: IPS LCD

مساحتها: 6.6 بوصة مع نظام النوتش.

دقتها: 720×1612 بكسل

كثافة البيكسيلز: 267 بكسل.

معدل السطوع: 500 شمعة. معالج الهاتف معالج الهاتف: نوعه Helio A22.

رباعي النواة

تكنولوجيا المعالج 12 نانو.

معالج الرسوميات PowerVR GE8320. المساحة الداخلية الهاتف يأتي بمساحة تخزين سعتها 64 ج.ب ورامات بسعة 4 جيجا رام. الهاتف بقبل أستخدام كارت ميموري لرفع مساحته التخزينية. نظام السوفت وير نظام التشغيل: Android 12.

واجهة الإستخدام: XOS. بطارية الهاتف بطارية كل ما يمزيها سعتها الكبيرة التي تبلغ 5000 مللي أمبير، ولكن تأتي بقدرة شاحن 10 واط.

عرض نون على هاتف انفنكس سمارت 7

وصل عرض نون على هاتف Infinix Smart 7 بخصم مثالي يصل إلى إلى 32%، أشتريه بـ 3849.00جنية بدلاً من 5699.00جنية، يبقى كده وفرت 1850.00.

العيوب التي تظهر على هاتف Infinix Smart 7

ظهرت بعض العيوب في هاتف Infinix Smart 7 وقد قللت من توقعاتنا وتلك العيوب هي: