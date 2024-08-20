أخبار التقنية.. أجهزة Galaxy Tab S10+ و Tab S10 Ultra تحصل على شهادة 3C مع تأكيد سرعة الشحن البالغة 45 واط

انت الأن تتابع خبرأخبار التقنية.. أجهزة Galaxy Tab S10+ و Tab S10 Ultra تحصل على شهادة 3C مع تأكيد سرعة الشحن البالغة 45 واط والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني – ستقوم سامسونج بتغيير الأمور في تشكيلة الأجهزة اللوحية الرئيسية الخاصة بها هذا العام، سيستخدم كلا الجهازين Galaxy Tab S10 معالج Dimensity 9300+ بدلاً من شرائح Snapdragon التقليدية.
ومع ذلك، ستبقى بعض الأشياء كما هي، مثل سرعة الشحن للوحتين.
- تدعم إصدارات Galaxy Tab S9 العام الماضي الشحن بقوة 45 واط. وتكشف تفاصيل الشهادة الواردة من شهادة 3C الصينية أن سامسونج Galaxy Tab S10+ (SM-X820) و Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926C) سيتم شحنهما أيضًا بقوة 45 واط.
- وتشير الشهادة إلى أنه سيتم بيع الألواح بدون شواحن، لذلك ستحتاج إلى شاحن USB-PD الخاص بك، استنادًا إلى قائمة 3C، تحتاج الأجهزة اللوحية إلى 10 فولت و 4.5 أمبير.
- لا توجد معلومات حول سعة البطارية، لكننا لا نتوقع تغييرات كبيرة من سلسلة Tab S9.
- لم تحدد سامسونج موعدًا رسميًا للكشف عن سلسلة Tab S10 ولكن التوقعات الحالية تشير إلى إطلاقها في شهر أكتوبر.