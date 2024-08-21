انت الأن تتابع خبر قبل فوات الآوان.. احذر من 5 أخطاء تتسب في انفجار التكييف فورًا | أوعى تعملها !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر أجهزة التكييف جزءاً لا غنى عنه في حياة الكثيرين، خصوصًا مع وصول درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خلال هذا الصيف، مما يجعل استخدام المكيفات ضرورياً للحفاظ على برودة الأماكن المغلقة. على الرغم من ذلك، يغفل العديد من الناس عن أخطاء قد تؤدي إلى تلفيات بالغة في أجهزة التكييف، وقد تصل إلى حد الانفجار أو حدوث ماس كهربائي.

تستمر التحذيرات من خبراء صيانة الأجهزة الكهربائية حول ضرورة الالتزام بالصيانة الدورية للمكيفات، وذلك ليس فقط مع بداية الصيف ونهايته، وإنما طوال فترة تشغيل هذه الأجهزة. يشيرون إلى أن إهمال هذه الصيانة قد يتسبب في انخفاض كفاءة التكييف وظهور مشاكل جسيمة مع مرور الوقت.

وأوضح الخبراء أن هناك أخطاء في استخدام المكيفات يجب تجنبها، تشمل التشغيل الطويل بجانب مصادر الحرارة، والإغفال عن تنظيف الأجهزة مما يؤدي إلى تراكم الأوساخ والغبار، مما قد يعيق تدفق الهواء ويسبب تولد حرارة زائدة قد تؤدي إلى الانفجار. كما ينبغي الانتباه إلى نوع غاز التبريد المستخدم وأن يكون مناسبًا للجهاز تحديدًا.

تشدد الشركات المصنعة لأجهزة التكيف على أهمية توصيل الجهاز بشبكة كهربائية مستقرة لتجنب المخاطر مثل الانقطاع المفاجئ أو الماس الكهربائي. كما توصي بضرورة استعمال واقي للجهد يحمي الجهاز من الارتفاعات الغير متوقعة بالتيار.

من المهم الاستفادة من هذه النصائح لتفادي أي مشكلات قد تؤدي إلى خسائر مادية وتعطيل كفاءة التبريد خلال الأوقات التي يحتاج فيها الناس إلى البرودة والراحة.