«خراب بيوت».. لو العلامة دي ظهرت عندك ارمي تليفونك بسرعة !!.. احذر من ظهور هذه العلامات على الواتساب بيتجسسوا عليك وبيراقبوك

انت الأن تتابع خبر «خراب بيوت».. لو العلامة دي ظهرت عندك ارمي تليفونك بسرعة !!.. احذر من ظهور هذه العلامات على الواتساب بيتجسسوا عليك وبيراقب وكوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالرغم من الفوائد التي لا تحصى للتكنولوجيا إلا أن الجهل باستخدامها قد يسبب كوارث لا يمكن النجاة منها بسهولة، وتعتبر التطبيقات الرقمية أحد وسائل هذه المخاطر وذلك لسهولة تجسس واختراق حسابك ومن أهمها تطبيق الواتساب، بناء على ذلك تعتمد تحديثات الواتساب على التحذير من تلك المخاطر من خلال ارسال اشارات بوجود شيء غريب يهدد خصوصيتك في جهازك، فيكون ظهور تلك العلامة دليل على اختراق جهازك من جهة غير موثوقة.

طريقة التأكد من حالة حسابك

يجب اتباع الخطوات التالية لمعرفة مدى صحة حسابك ام اختراقه:

اولا : يجب فتح تطبيق واتساب لديك.

يجب فتح تطبيق واتساب لديك. ثانيا : النقر على مكان الثلاث نقاط في اعلى الشاشة ناحية اليسار.

النقر على مكان الثلاث نقاط في اعلى الشاشة ناحية اليسار. ثالثا : اختيار الاجهزة المرتبطة من القائمة المنسدلة.

اختيار الاجهزة المرتبطة من القائمة المنسدلة. رابعا: هناك احتمالين ؛

هناك احتمالين ؛ 1. أما يكون حسابك مخترق ومتصل على جهاز آخر، ففي هذه الحالة نقوم بعمل تسجيل خروج من الأجهزة الغريبة.

2. او يكون حسابك سليم لا يتعرض للاختراق من خلال ظهور شاشة رمز الاستجابة السريع على الصفحة.

تعليمات هامة لحماية هاتفك من التجسس والاختراق