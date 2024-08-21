جوجل تتوقف عن تصنيع ساعات Fitbit الذكية للتركيز على Pixel Watch؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 08:31 مساءً - ستقوم جوجل بقتل تشكيلة Fitbit وتركز فقط على سلسلة Pixel Watch مع Fitbit المدمج في الأجهزة، وفقا لما ادعاه تقرير صدر مؤخرًا، لكن شركة جوجل خرجت بقوة لتفنيد مثل هذه الأخبار وتؤكد أنها ستستمر في صنع أجهزة Fitbit في المستقبل دون تقديم المزيد من التفاصيل.

يبدو أن جوجل سعيدة بإبقاء العلامتين التجاريتين على قيد الحياة، على الأقل من خلال البيان الذي شاركته الشركة في هذا التقرير مع Ars Technica هذا الأسبوع.

"نحن ملتزمون جدًا تجاه Fitbit، والأهم من ذلك تجاه العملاء الذين يستخدمون تلك المنتجات والتكنولوجيا ويعتمدون عليها، بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا Fitbit Ace LTE، "ساعة ذكية للأطفال تم إصدارها في 5 يونيو"، وستستمر في رؤية المنتجات الجديدة والابتكارات من Fitbit.

التقارير حول إنهاء جوجل لتشكيلة Fitbit لم يكن صادما حيث اشترت جوجل شركة Fitbit منذ بضع سنوات مضت، ومنذ ذلك الحين توقع الكثيرون مستقبلًا حيث قررت جوجل دمج تشكيلة Fitbit ضمن فريق Pixel Watch وتعبئة برامجها في الأجهزة القابلة للارتداء القادمة، لذا من المنطقي أن تقوم الشركة بدمج المنتجات والخدمات بدلاً من تشغيل فريقين لمجموعة منتجات متطابقة.

سيراقب العديد من مستخدمي Fitbit هذه التطورات عن كثب، ويأملون أن تمنحهم جوجل وقتًا كافيًا لاستيعاب زوال العلامة التجارية الشهيرة، إن وجدت، وطريقًا واضحًا للترقية إلى Pixel Watch أو أي شيء آخر. ماركة.

بالحديث عن سلسلة بكسل، تم الإعلان عن طراز Watch 3 في حدث Made by Google في وقت سابق من هذا الشهر، حيثتحمل Pixel Watch 3 شاشة Actua أكثر سطوعًا مع حواف أصغر هذه المرة.