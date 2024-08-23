انت الأن تتابع خبر موتورولا تعود للمنافسة بهاتف جديد بسوق الموبايلات مواصفات وسعر لم يسبق لهم مثيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات حديثة، فيمكنك التفكير في شراء هاتف Moto G45 الذي يأتي بألوان مشرقة.

من ناحية أخرى يعمل هاتف Moto G45

بمعالج Snapdragon 6s Gen 3 ويحتوي على شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بجودة عرض HD ومعدل تحديث 120 جيجا هرتز.

يوجد في منتصف شاشة هاتف Moto G45 كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل. كما يدعم الجهاز طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3.

مميزات هاتف Moto G45

يدعم هاتف Moto G45 تقنية NFC وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير. ويتميز أيضًا بتقنية الشحن بقوة 20 وات ويعمل بنظام التشغيل Android 14 وFM radio، ومدخل 3.5 ملم لسماعات الرأس.

ويدعم هاتف Moto G45 لتقنية NFC وبطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بتقنية شحن بقدرة 20W، وينطلق بنظام تشغيل Android 14، وFM radio، ومدخل 3.5مم للسماعات.

مواصفات هاتفMoto G45