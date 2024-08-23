انت الأن تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy s24 Ultra أحدث هاتف بأقوى إمكانيات وأعلي كاميرا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب هواة الهواتف المحمولة معرفة أسعار ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy s24 Ultra، حيث يعتبر هو المنافس الأقوى لشركة آبل الأمريكية الآن، فقد ينتظر الكثيرين طرح هذا الهاتف في الأسواق لما يشتهر به من مواصفات تميز بها عن غيره من هواتف سامسونج، ومن خلال هذا التقرير نوفر لكم مواصفات الهاتف وسعره في الأسواق المصرية والسعودية والإماراتية.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy s24 Ultra

يُعد هاتف سامسونج Galaxy s24 Ultra أحدث إصدارات شركة سامسونج الشهيرة، والذي تميز بموصفاته الجبارة والتي تجذب الكثير من المستهلكين له، وتتلخص هذه الموصفات فيما يلـــــــــــــــي:

المعالج: Snapdragon 8 Gen 3 بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 750 . التخزين / الرام: 256/512/1000 جيجا مع 12 جيجا رام شبكات الهاتف: يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G . الشاشة: نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بمساحة 6.8 إنش بجودة الـ 1440×3088 بكسل الواي فاي: ترددات الـ a/b/g/n/ac/6e/7 كما يدعم الـ tri-band, Wi-Fi Direct . البطارية: 5000 مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط . الوزن: يأتي الهاتف بوزن 233 جرام تقريباً. الكاميرا: أربع كاميرات في الخلف تكون الأساسية بدقة 200 ميجا بيكسل، أما الثانية والثالثة بدقة 10 ميجا بيكسل، والرابعة بدقة 12 ميجا بيكسل. نظام التشغيل: اندرويد 14 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 6.1 مع دعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة . وسائل الأمان والحماية مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة بالإضافة إلى أن الهاتف مدعوم بخاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

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