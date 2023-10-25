نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خوفا من الأهلي".. الزمالك يعلن موعد تجديد عقد المتمرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لبدء مفاوضات تجديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد عودة النادي للاستقرار الإدارة.

ويضع الغريم التقليدي، النادي الأهلي، العديد من نجوم الزمالك داخل دائرة اهتمام الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

- الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد عقد فتوح

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"" أن الأسبوع المقبل سوف يشهد أول اجتماع بين إدارة نادي الزمالك الجديدة وأحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم".

واختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هذه الجلسة ستكون هي الأولى بين الطرفين لمناقشة ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

وتستعد كتيبة الفارس الأبيض، لخوض مواجهة جديدة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023\2014، أمام نظيره إنبي.