انت الان تتابع خبر "يرزق بغير حساب".. ملياردير سعودي يهدي محمد صلاح هدية لم يكن يحلم بها ولا أبوه وجده!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعاد رواد السوشيال ميديا قصة حدثت للنجم المصري محمد صلاح أثناء اقامة كأس العالم في روسيا 2018، حيث شارك المنتخب المصري فيها.

المنتخب المصري حل بالمجموعة الأولى إلى جانب المنتخب الروسي والسعودي ومنتخب الاوروغواي، لم يتأهل من خلالها المنتخب المصري.

انذاك قدم الإعلامي السعودي دخيل الأحمدي هدية مفاجئة للنجم محمد صلاح.

المباراة التي جمعت المنتخبين العربيين كانت قد انتهت بفوز السعودية بهدفين مقابل هدف واحد، وكان صلاح هو من سجل هدف مصر الوحيد وأبدع في اللقاء، وبالتالي، حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ومع ذلك، فاجأ الجميع صلاح برفضه الاحتفال بالفوز، نظرًا لأنه سجل هدفه في شباك فريق عربي شقيق.

كما رفض صلاح تسلم الجائزة من الشركة الراعية للبطولة، لأنها تنتج مشروبات كحولية.

وأعلن دخيل الأحمدي عن هدية لصلاح من خلال تغريدة على تويتر، حيث قال: "أنا فخور بتقديم هدية بسيطة للنجم العالمي محمد صلاح، وهي عبارة عن 10 نخلات من تمرة عجوة المدينة.

وسيكون وصول هذه الهدية رسالة عفوية للعالم بأسره عن سماحة ديننا وامتناعنا عن استلام الجوائز المقدمة من شركات الخمور".

محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قد تلقى هدية ثمينة من مواطن سعودي في تكريم لإنجازاته الرياضية. وقد قرر المسؤول السعودي إهداء صلاح قطعة أرض في مكة المكرمة، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وتعتبر هذه الهدية الأخيرة إضافة إلى قائمة الجوائز والتكريمات التي حصل عليها صلاح، حيث يُعتبر من أبرز اللاعبين في عالم كرة القدم حالياً.

وقد أبدى صلاح سعادته البالغة بهذه الهدية، وأعرب عن شكره العميق للمسؤول السعودي على هذه اللفتة الكريمة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها صلاح هدية من مواطن سعودي

، حيث سبق وأن قدم له مسؤول آخر قطعة ارض في مكة المكرمة أيضاً. وقد أظهر صلاح تواضعه وتقديره لهذه الهدايا، وأعرب عن أمل في أن يستغل هذه الأراضي لأغراض اخرى.