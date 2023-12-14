نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعديل موعد مباراه الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي بسبب المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل موعد مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي.

لتقام المباراة في السادسة مساء بدلا من الثامنة مساء لعدم تعارضها مع مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية.

يذكر أن نادي الهلال يحتل المركز الأول برصيد 44 نقاط من 16 مباراة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

حقق الهلال الفوز على التعاون بثلاثية دون رد ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة الوحدة ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من منافسات دوري روشن السعودي والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد الملك فهد بالرياض.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي

تنقل مباراة الهلال والوحدة ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من منافسات دوري روشن السعودي على قناة ssc sports hd 2 المالكة لحقوق مباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.