نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد موزمبيق.. ثبتها بصورة مجانية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، عبر السطور التالية، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب موزمبيق، والتي ستنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 14 من شهر يناير الجاري ؛ ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا
موعد مباراة مصر ضد موزمبيق في كأس أمم إفريقيا
ومن المقرى أن يتم انطلاق مباراة المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موزمبيق اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي على ملعب "فيليكس هوفويت".
القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد موزمبيق في كأس أمم إفريقيا
والجدير بالذكر أن مباراة منتخب مصر مع نظيره المنتخب الموزمبيقي، سيتم إذاعتها بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية والتي تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة بطولة كأس أمم إفريقيا وسيتم بث المباراة عبر قناة beIN AFCON 1HD.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق
القناة الجزائرية الأولى
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11680.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6. 2-
قناة فوكس سبورت
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12284
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة Canal 11 HD
القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب
التردد: 12437 -H -27500
قناة RING HD
القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق
التردد: 12418-H-30000 5-
قناة النبأ الليبية القمر الصناعي:
نايل سات التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة تيلي تشاد القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12015
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة SPORT TV 1 HD
القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W
التردد: 12246-H-27500 8-
قناة ESPN 901
القمر الصناعي: تيليستار 15
التردد: 12609-H-7550 9-
قناة Solo Calcio
القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق
التردد: 11179-H-27500 10-
قناة TV 8.5
القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق
التردد: 12356 – أفقي – 7100