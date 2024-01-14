نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد موزمبيق.. ثبتها بصورة مجانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، عبر السطور التالية، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب موزمبيق، والتي ستنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 14 من شهر يناير الجاري ؛ ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا

موعد مباراة مصر ضد موزمبيق في كأس أمم إفريقيا

ومن المقرى أن يتم انطلاق مباراة المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موزمبيق اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي على ملعب "فيليكس هوفويت".

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد موزمبيق في كأس أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن مباراة منتخب مصر مع نظيره المنتخب الموزمبيقي، سيتم إذاعتها بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية والتي تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة بطولة كأس أمم إفريقيا وسيتم بث المباراة عبر قناة beIN AFCON 1HD.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق

القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. 2-

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000 5-

قناة النبأ الليبية القمر الصناعي:

نايل سات التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة تيلي تشاد القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500 8-

قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550 9-

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500 10-

قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100