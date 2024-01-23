نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب فلسطين الرسمي لمواجهة هونغ كونغ في كأس آسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مكرم دبوب المدير الفني للمنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة منتخب هونغ كونغ مساء اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024،في الجولة الثالثة من منافسات كأس آسيا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب فلسطين الرسمي لمواجهة هونغ كونغ

حراسة المرمي: رامي حمادة

في خط الدفاع: مصعب البطاط، ميشيل تيرمانيني، محمد صالح، محمد خليل

في خط الوسط: عدي خروب، عميد محاجنة، محمود أبو وردة

في خط الهجوم: تامر صيام، زيد القنبر، عدي دباغ.

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب فلسطين ضد هونغ كونغ

قناة الرابعة الرياضية العراقية

قمر صناعي: نايل سات

تردد: 10719 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

BeIN Sport CUP 1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد أبو ظبي الرياضية 1

أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.