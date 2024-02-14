دون تقطيع بث مباشر مباراة النصر والفيحاء يلا شوت في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد الدوري الآسيوي منافسة سعودية آسيوية حيث يتقابل Al Nasr وAl Fayhaa. يمكن مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر على يلا شوت في إطار دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.

يسعى النصر للانتصار والتأهل للدور التالي، ويعتبر كريستيانو رونالدو قائدًا جديدًا محوريًا في هذه المرحلة.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء يلا شوت بث مباشر

يسر موقع بوابة دوت الخليج أن يقدم لكم فرصة مشاهدة مباشرة للمباراة المثيرة بين فريقي النصر والفيحاء، ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال آسيا 2024. تقام هذه المواجهة الحاسمة اليوم الأربعاء، 14 فبراير 2024، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يتيح لكم موقع بوابة دوت الخليج فرصة متابعة كل لحظة من اللقاء المنتظر، حيث يوفر بثًا مباشرًا لتلبية شغف عشاق كرة القدم وتجربة الإثارة والتشويق عبر الشاشة الصغيرة أو الكمبيوتر. ستكون هذه المباراة فرصة للفرق للتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة، وسط توقعات مرتفعة من الجماهير.

لا تفوتوا فرصة التواصل مع التاريخ في هذا اليوم المميز، واستمتعوا بأحداث المباراة الحماسية والمثيرة على شاشاتكم، مشاهدينا الأعزاء.

بعد تصدرهم للمجموعة الخامسة في المرحلة الأولى من البطولة، يتطلع النصر إلى مواصلة نجاحهم في البطولة والمنافسة على اللقب. ومع غياب الحارس الأساسي نواف العقيدي بسبب إيقافه، يتعين على المدرب لويس كاسترو الاعتماد على الحارس راغد النجار لتأمين الدفاع.

تشكيلة الفريق الرسمية التي اختارها كاسترو تضم العديد من اللاعبين الأجانب مثل بيهيتش ولابورت وتاليسكا ورونالدو، مما يضيف قوة وخبرة إلى صفوف الفريق. وعلى الرغم من غياب اللاعب دافيد أوسبينا بسبب الإصابة، فإن الفريق ما زال يمتلك تشكيلة قوية ومتوازنة.

من المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومثيرًا للجدل، خاصة مع الأداء القوي الذي يظهره الفريقان في المباريات الأخيرة. وسيكون من الأهمية بالغة على النصر تحقيق الفوز في هذه المباراة للمضي قدمًا في البطولة وتحقيق الأهداف التي حددها الفريق.

على الرغم من التحديات التي قد تواجه النصر في هذه المباراة، إلا أنه من الممكن أن يظهر الفريق أداءً قويًا ويتمكن من التغلب على الفيحاء. وبذلك، يمكن للنصر أن يحقق الفوز ويحافظ على آماله في المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا لهذا العام.

متى موعد مباراة النصر ضد الفيحاء اليوم في دوري أبطال آسيا؟

يواجه فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم، مواطنه فريق الفيحاء، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري، مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر ضمن ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024، ويحتضن ملعب "الأمير فيصل بن فهد" أحداث مباراة النصر والفيحاء مباشر اليوم.

وتحدد موعد مشاهدة مباراة النصر ضد الفيحاء بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء مباشر اليوم في دوري الأبطال

تعتبر مجموعة القنوات الرياضية السعودية SSC، هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيحاء مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، حيث تنقل مباريات دوري الأبطال عبر قنواتها المفتوحة للجماهير داخل السعودية، أما المشجعين في باقي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينبغي عليهم الاشتراك في أحد باقاتها السنوية، ثم تنزيل تردد قناة SSC 1 HD من أجل مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والفيحاء اليوم.

تردد قناة SSC 1 HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والفيحاء أونلاين؟

تنقل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي عبر العديد من المنصات والتطبيقات المختلفة للقنوات الرياضية، ولذلك فإن المباراة ستكون منقولة عبر تطبيق TOD غير المجاني والخاص بالمباريات المنقولة عبر قنوات بي إن سبورس، أما تطبيق Shahid VIP الباقة الرياضية فسينقل المباراة أيضا بسبب نقل قنوات SSC السعودية الرياضية.

مصالحة الجماهير

وسيبحث النصر عن مصالحة جماهيره بعد الخسارة في نهائي كأس موسم الرياض أمام الهلال (0-2)، ومن المتوقع أن تكون المباراة قمة في الندية والإثارة بين الفريقين، حيث يسعى كلاهما للخروج بنتيجة إيجابية قبل إقامة مباراة الإياب على ملعب الأول بارك يوم 21 فبراير الجاري.

وكان النصر السعودي قد بصم على مشوار مميز في دوري أبطال آسيا، حيث تأهل متصدرا للمجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، والتي بيرسبوليس والدحيل واستقلال دوشنبه، فيما تأهل الفيحاء السعودي كوصيف للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، خلف العين الإماراتي التي تصدر المجموعة برصيد 15.

التشكيلة المتوقعة لنادي الفيحاء في مواجهة النصر

حراسة المرمى: ستويكوفيتش

خط الدفاع: البقاوي - الخيبري - الرشيدي - كونان

خط الوسط: سيميروت - ريكاردو - الصابيري

خط الهجوم: ساكالا - أونيكرو - نواكامي

تشكيلة النصر المتوقعة في مواجهة الفيحاء

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: محمد قاسم-إيميريك لابورت-عبد الإله العمري-سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - عبدالمجيد الصليهم - أوتافيو.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني -كريستيانو رونالدو.

تعود عجلة دوري أبطال آسيا للدوران من جديد من خلال إجراء مرايات الدور ثمن النهائي، حيث يترقب جمهور كرة القدم في العالم العربي عموما وفي السعودية على وجه الخصوص موعد مباراة النصر والفيحاء في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 مع التشكيلة والقنوات الناقلة لهذه المواجهة العربية الخالصة.

وقبل تقديم موعد مباراة النصر والفيحاء في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 مع التشكيلة والقنوات الناقلة سنتوقف مع أبرز مع ما يميز هذه المواجهة القوية المنتظرة بين الشقيقين السعوديين.

وتأتي منافسات دوري أبطال آسيا، بعد الانتهاء من كأس أمم آسيا التي توج منتخب قطر بلقبها للمرة الثانية على التوالي في ملاعبه، وكانت الأندية في القارة الصفراء بعيدة نسبيا عن المباريات الرسمية.

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو، حملة النصر لإحراز لقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، عندما يواجه مواطنه الفيحاء الأربعاء في ذهاب ثمن النهائي الذي يشهد مشاركة 4 أندية سعودية، بعد أيام قليلة على ختام كأس آسيا في الدوحة بتتويج قطر على حساب الأردن.

مباراة النصر والفيحاء اليوم.. لقاء سعودي آسيوي

النصر أو العالمي كما يحلو لجماهيره تسميته، يسعى لتحقيق الفوز اليوم وتسهيل مهمته قبل لقاء الإياب على ملعب "الأول بارك"، بينما يرغب الفيحاء في الفوز على العالمي أحد أقوى المرشحين للتتويج باللقب الآسيوي.

وقد تصدر النصر، مجموعته في الدور الأول بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو، برصيد 14 نقطة بتحقيق الفوز في 4 لقاءات والتعادل مرتيّن ولم يخسر الفريق.

أما الفيحاء فقد تأهل بسيناريو درامي عن المجموعة الأولى حيث كان بعيدا عن التأهل تماما لكنه في الجولة الأخيرة تمكن من الصعود على حساب باختاكور الأوزبكي الذي سقط فجأة وسط صدمة من الجميع.

الفيحاء احتل المركز الثاني في دور المجموعات برصيد 9 نقاط، وجاء خلف العين الإماراتي المتصدر وصاحب الـ15 نقطة، فيما جاء باختاكور في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يسعى لتحقيق لقب جديد في مسيرته حيث إنه لم يتمكن من الفوز بدوري أبطال آسيا من قبل، وودع البطولة مبكرا في الموسم الماضي، لذلك فهو يدخل تلك المواجهة بكل قوة من أجل تحقيق الانتصار وتسجيل العديد من الأهداف، خصوصا وأنه لم يسجل ضد الفيحاء في الدوري خلال مباراة الدور الأول من الموسم محليا.

وقد تواجه الفريقان محليا هذا الموسم في الدور الأول من دوري روشن السعودي 2023-2024 على نفس الملعب، في مدينة الرياض، وحقق النصر فوزا كبيرا بنتيجة 3-1، حيث سجل له الأهداف كل من أندرسون تاليسكا في مناسبتيّن وأوتافيو وجاء هدف الفيحاء عن طريق حسن الشويش.