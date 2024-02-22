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أحمد جودة - القاهرة - حصاد وأهداف الجولة 14 لمجموعة السادسة بدوري القسم الثاني

أسفرت نتائج منافسات الجولة الرابعة عشر لمجموعة السادسة مجموعة بحري بدورى القسم الثاني ب عن فوز فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق على فريق الحمام بقيادة محمود التركي بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم سبورتنج بهدف عبد الرحمن السويسى وأضاف رزق عبد الحليم الهدف الثاني وإدرك محمد يحيى هدف الحمام.

- فوز فريق الاوليمبي بقيادة بقيادة أحمد سمير على فريق الهلال الضبعة بقيادة على عاشور بهدف دون سجله أحمد فتحي في الشوط الثاني.



- فوز فريق دمنهور بقيادة باسم عز الرجال على فريق اسكندرية للبترول بقيادة وليد عطيه بهدف دون رد سجله محمود معاذ من ركلة جزاء في الشوط الثاني.



- حقق فريق طلائع الاسطول بقيادة علاء المنى مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على فريق كوم حمادة بقيادة محمد نور بثلاثية مقابل هدف بعد أن تقدم كوم حمادة بهدف دون رد سجله محمود الشراب تمكن من العودة بثلاثية نظيفة في الشوط الثاني عن طريق محمد بيكو.