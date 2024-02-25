كوكا يسجل ويقود ألانيا سبور لخطف تعادل قاتل من فاتح قراجمرك في الدوري التركي

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أحمد جودة - القاهرة - أحرز الدولي المصري أحمد حسن كوكا هدفًا قاتلًا لفريقه ألانيا سبور لينتزع التعادل أمام فاتح قراجمرك في الجولة 27 من الدوري التركي الممتاز.

كوكا يسجل ويقود ألانيا سبور لخطف تعادل قاتل

انطلقت المواجهة على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي، حيث افتتح فالانتين إيزيريتش التسجيل للمضيفين في الدقيقة 24، وسط طرد لاعبهم ريان مينديز في الدقيقة 33، مما جعلهم يلعبون بعشرة لاعبين.

في الشوط الثاني، بذل ألانيا سبور الكثير من الجهد للتعويض، وقد دخل أحمد حسن كوكا في تغيير استراتيجي بديلًا لبيوني سيستو.

وفي الدقيقة 95، نفذ كوكا ركلة جزاء بنجاح في شباك الحارس سلفاتوري سيريجو، الذي سبق له اللعب في باريس سان جيرمان، ليضمن ألانيا سبور نقطة ثمينة أمام فاتح قراجمرك.

بهذه النتيجة، رفع ألانيا سبور رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر على جدول الترتيب، بينما يحتل فاتح قراجمرك المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.