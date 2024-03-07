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الملك الآن.. 3 تصريحات مثيرة من هاري ريدناب عن محمد صلاح

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى الإنجليزي هاري ريدناب المدير الفني الأسبق لفريق توتنهام هوتسبير وفريق بورتسموث، بتصريحات مثيرة عن النجم الدولي محمد صلاح جناح أيمن ليفربول ومنتخب مصر الأول لكرة القدم.

3 تصريحات مثيرة من هاري ريدناب عن محمد صلاح

وقال ريدناب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأولى المصرية لبرنامج رقم 10، الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي: "بالنسبة للمنافسة في الدوري الإنجليزي، فإذا استعاد محمد صلاح لياقته وعاد للعب مع ليفربول، فسيكون ذلك ضربة قوية لمانشستر سيتي. هذه المنافسة صعبة للغاية، ومن الصعب التنبؤ بالبطل.

وأضاف: “صلاح لاعب كرة قدم محترف رائع، يعيش بطريقة صحيحة ويتدرب بجدية. يعتبر مثالًا يحتذى به للاعب المحترف، ويمتلك القدرة على تحقيق النجاح في ليفربول”.

واختتم: “موقع صلاح المثالي هو الجناح الأيمن، حيث يسجل العديد من الأهداف. وأنا سعيد بالتعامل مع اللاعبين المصريين، ولكن صلاح يعتبر الملك في الوقت الحالي”.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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