نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يكشف كواليس حديث الشناوي بين شوطي لقاء نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث رامي ربيعة مدافع الأهلي، عن تتويج المارد الأحمر بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، في مباراة النهائي التي أقيمت على ملعب “الأول بارك” في الرياض، أمس الجمعة.

رامي ربيعة: كنت واثقًا من حسم قمة الزمالك

قال رامي ربيعة في تصريحاته لبرنامج “رقم 10” المذاع على القناة الأولى: “مباريات الكأس دائمًا تكون حماسية، ولكن نجحنا في حسم اللقب”.

تابع ربيعة: “لعبنا أمام فريق كبير وضغطنا بشكل كبير من أجل تسجيل هدف مبكر، ولكننا حافظنا على نتيجة المباراة حتى النهاية”.

وأكمل: “كنت واثقًا من تحقيق الفوز خلال الوقت الأصلي للمباراة، ولا توجد أي مشكلات بين اللاعبين وفي النهاية هي كرة قدم والاحترام المتبادل بيننا هو السائد”.

واصل: “أجتهد دائمًا وأعمل بتركيز وبجد وإخلاص حتى أظهر بشكل جيد في كل مرة أشارك فيها”.

وأردف: “محمد الشناوي له احترامه وظهوره معي لحمل الكأس حاجة جميلة وتشرف، وتحدث معنا بين الشوطين وطالبنا بالهدوء وتقديم الأداء المنتظر”.

وختم: “مصطفى شوبير مستقبل حراسة المرمى لديه ثقة في نفسه وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة”.