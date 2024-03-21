عاجل - أسامة خليل يدق ناقوس الخطر: الإعلام الرياضي يسكب الزيت على النار (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - نجم الإسماعيلي السابق: التربيطات أضرت بمصلحة الكرة المصرية

فتح أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، النار على الإعلام الرياضي، لافتا إلى أن الإعلام الرياضي سكب الزيت علي النار والجميع شاهد كيف تعامل في الأزمة الأخيرة التي نشبت بين جماهيري الزمالك والإسماعيلي معقبا: "لم يستوعبوا ما حدث في بورسعيد".

فيديو.. نجم الإسماعيلي السابق: التربيطات أضرت بمصلحة الكرة المصرية (فيديو)

وأضاف أسامة خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الإعلامي الرياضي يعاني من الانتماء، متسائلا هل يعقل لمحللين أو مذيعين يعلنون تشجيعهم لأحد الأندية على الهواء، وبالتالي المصداقية انعدمت وظهرت التربيطات التي أضرت بمصلحة الكرة المصرية.

وتابع أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن الإعلامي الرياضي هو إعلام مصالح وهو السبب الرئيسي في الفتنة التي تحدث بين الأندية من وقت لآخر.