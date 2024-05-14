نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف منشطات لـ كريستيانو رونالدو قبل مباراة النصر والهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، إلى اختبار الكشف على المنشطات من قبل اللجنة الموجودة في النادي، قبل مواجهة الهلال في الدوري السعودي.



يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام الهلال ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي.

خضوع كريستيانو لكشف المنشطات

وقال الإعلامي السعودي علي العنزي: "لجنة المنشطات استدعت رونالدو للفحص على المنشطات قبل مواجهة النصر والهلال القادمة".

وتواجدت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مقر النصر، اليوم الثلاثاء، لاختيار عدد من اللاعبين وفحصهم.



موعد مباراة النصر والهلال

تقام المباراة التي تجمع بين النصر والهلال يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الأول بارك.

وتوج فريق الهلال رسميًا ببطولة الدوري للمرة التاسعة عشر في تاريخه، حيث يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 89 نقطة، بينما يأتي فريق النصر في المركز الثاني من الجدول برصيد 77 نقطة.