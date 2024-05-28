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أحمد جودة - القاهرة - واصل اتحاد جدة نتائجه المخيبة للآمال بتلقيه خسارة جديدة أمام مضيفه النصر بنتيجة 4-2، مساء اليوم الاثنين، في ختام منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

اتحاد جدة يخيب آمال انصاره بموسم صفري

أنهى الاتحاد موسمه في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، ليخرج خالي الوفاض دون تحقيق أي ألقاب، وفشل في الفوز بالمباريات الكبيرة. كما فقد الفريق فرصته في المشاركة في كأس السوبر السعودي في الموسم المقبل.

لم يتمكن الاتحاد من تحقيق أي انتصار أمام الفرق الكبرى هذا الموسم، حيث تلقى 7 هزائم أمام الهلال في جميع البطولات المحلية والدولية.

خاض الاتحاد 14 مباراة أمام الفرق الكبرى هذا الموسم في 5 بطولات: دوري روشن السعودي، دوري أبطال آسيا، البطولة العربية، السوبر السعودي، وكأس العالم للأندية.

دوري روشن السعودي

خسر الاتحاد أمام أهلي جدة مرتين بنتيجة 1-0.

انهزم أمام الهلال مرتين بنتائج 4-3 و3-1.

تعثر أمام الشباب مرتين بالهزيمة 1-0 و3-1.

هزم أمام النصر ذهابًا وإيابًا بنتائج 5-2 و4-2.

دوري أبطال آسيا

خسر الاتحاد أمام الهلال مرتين بنتيجة 2-0 في الدور ربع النهائي.

البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية الأبطال"

انهزم الاتحاد أمام الهلال في ربع النهائي بنتيجة 3-1.

كأس الدرعية للسوبر السعودي

خسر الاتحاد أمام الهلال في النهائي بنتيجة 4-1.

كأس الملك

تلقى الاتحاد هزيمة أمام الهلال بنتيجة 2-1.

كأس العالم للأندية

تلقى الاتحاد هزيمة مستحقة أمام الأهلي المصري بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي، في البطولة التي أُقيمت في السعودية.

بذلك أكمل الاتحاد سلسلة هزائمه السبع أمام الهلال هذا الموسم، ما أثر بشكل كبير على نتائجه الإجمالية وأدى إلى خروجه خالي الوفاض من الألقاب والمشاركات الكبرى.