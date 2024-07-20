أنشيلوتي يطلق تصريحات مثيرة حول موعد رحيله عن ريال مدريد.. ومركز مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن موعد اعتزاله لمجال التدريب وأيضًا مركز الفرنسي كيليان مبابي في تشكيل الفريق الملكي بالموسم المقبل.

أنشيلوتي: سأتوقف عن التدريب عندما يتعب ريال مدريد مني

قال أنشيلوتي في تصريحاته اليوم: “ لا أعرف متى سوف أتوقف عن التدريب، عندما يتعب ريال مدريد مني حينها سوف أضطر إلى التفكير في ما يجب القيام به بعد ذلك (يبتسم)”.

وتابع أنشيلوتي: “بالنسبة لي أقاوم فكرة العمل على مستوى المنتخبات، أفضل العمل اليومي على مستوى الأندية”.

وبسؤاله عن مركز مبابي مع ريال مدريد، رد قائلًا: “سنرى، سوف أجد له مكان بطريقة ما”.

كان نادي ريال مدريد قد أعلن ضم كيليان مبابي إلى صفوفه هذا الصيف، بعد انتهاء عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل.