المنتخب الأوليمبي يجري تدريبات قوية استعدادًا لمواجهة الدومينيكان

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أحمد جودة - القاهرة - دخل المنتخب الأوليمبي فى أجواء الأولمبياد وتدرب اليوم للمرة الثانية على التوالى بمدينة نانت الفرنسية تخت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب. المنتخب الأوليمبي يدخل أجواء الأولمبياد جاء ذلك استعدادا للقاء الدومينيكان يوم الأربعاء المقبل فى الجولة الأولى لمجموعة الفراعنة التى تضم كلا من: مصر وإسبانيا وأوزبكستان والدومنيكان فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وأدى اللاعبون تدريبات بدنية ثم قاموا بتنفيذ عدد من الجمل الخططية لتنفيذها فى المباريات الرسمية.