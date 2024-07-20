سيراميكا كليوباترا يتقدم بثلاثية على بلدية المحلة في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيراميكا كليوباترا، أمام نظيره بلدية المحلة، بتقدم الأول بثلاثية مقابل لاشيء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في الجولة الـ 31.

أحداث الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة

انطلقت أحداث الشوط الأول بين فريق سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة، بإستحواذ وسيطرة من قبل لاعبي سيراميكا وأحرز اللاعب أحمد قندوسي لاعب سيراميكا هدف عن طريقة ركلة جزاء في الدقيقة ال3.

وفي الدقيقة ال17 أحرز لاعب سيراميكا كليوباترا صديق ايجولا هدفه الثاني في شباك بلدية المحلة.

وفي الدقيقة ال 42، أحرز اللاعب صديق ايجولا هدفه الثاني له والثالث لفريقه سيراميكا كليوباترا.

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيلة لاعبيه لمواجهة مباراة هامة ضد نظيره بلدية المحلة، في المباراة المقامة حاليا، ضمن مباريات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: محمد فايز - أحمد بيكهام -رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج - صديق ايجولا.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

إسلام ريشة - سعد سمير - خالد صبحي - محمد عادل - محمد إبراهيم - نور علاء - أحمد ياسر ريان - أحمد القرموطي - چون ايبوكا.