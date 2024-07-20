كشف تفاصيل تعاقد السكة الحديد مع رضا شحاتة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولو نادي السكة الحديد التعاقد رسميًا مع الكابتن رضا شحاتة كمدير فني للفريق الكروي الأول بالنادي.

السكة الحديد يتعاقد مع رضا شحاتة

أكد اللواء حسام السيسي المشرف العام على فريق السكة الحديد، أن المفاوضات مع الكابتن رضا شحاته لاعب الأهلي السابق، لم تأخذ دقيقة واحدة.

وأوضح: "الكابتن رضا شحاتة، كان على اقتناع بمشروع الفريق، ورغبتنا القوية في الصعود إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل".

وأشار: "الكابتن رضا شحاتة وافق على التدريب، قبل أن يعلم أنه سيقوم بتدريب فريق السكة الحديد، وأكد أنه كان مقتنع تماما برؤيتنا مهما كان النادي".

وتابع: "خلال المواسم الماضية كان الفريق ينافس بشكل قوي للصعود إلى الدوري الممتاز، ولكن لم نوفق ".

جدير بالذكر أن نادي السكة الحديد يُعد كأحد أقدم الأندية في العالم وهو الأقدم في مصر حيث تم إنشائه عام 1903، ويُعد كتاسع أقدم نادي في العالم، والأول في مصر والشرق الأوسط.