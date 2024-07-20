"إلى متى تستمر التدخلات في توجيه اللاعبين".. تعليق ناري من ميدو على أزمة عدلان

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أحمد جودة - القاهرة - هاجم أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، كل الأطراف المسؤولة عن أزمة محمد عدلان لاعب منتخب الشباب لكرة اليد مواليد 2006، الذي أقر برغبته في الانضمام إلى الزمالك رغم إعلان النادي الأهلي التعاقد معه.

تعليق ناري من ميدو على أزمة عدلان

ونشر ميدو عبر صفحته الرسمية على حسابه الرسمي "X": "إلى متى تستمر التدخلات في توجيه اللاعبين لعدم الانضمام إلى ‎الزمالك..الزمالك حصل على موافقة ‎طلائع الجيش للتفاوض مع محمد عدلان المدافع الأيمن لفريق كرة اليد، وبالفعل تم توقيع العقود مع اللاعب ووقع على رغبة الانضمام لنادي الزمالك ووالده وقع على العقود، لأن اللاعب كان قاصرا وقتها وبصم على العقد ثم تليفون من مسئولي طلائع الجيش إحنا اسفين الولد اتباع للنادي الأهلي".

وتابع:" الموقف تكرر في كل الألعاب في السنوات الماضية مع أندية مختلفة وفي ألعاب مختلفة، ما يحدث في مسألة توجيه اللاعبين للعب للأهلي أصبح مستحيل السكوت عليه، عموما الولد لن يلعب إلا للزمالك ان شاء الله".

وقام محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بدعم محمد عدلان لاعب منتخب الشباب لكرة اليد مواليد 2006، وذلك بعد أزمته الأخيرة، وخاصة بعدما نشر اللاعب مقطع فيديو يظهر من خلاله، رغبته في الانتقال لنادي الزمالك مع رفضه اللعب للنادي الأهلي.