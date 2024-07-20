نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يضع اللمسات الأخيرة على ضم ديابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضعت إدارة اتحاد جدة السعودي اللمسات الأخيرة على اتفاق مع نادي أستون فيلا الإنجليزي لضم لاعب الفريق الفرنسي موسى ديابي إلى صفوفها.

اتحاد جدة يضع اللمسات الأخيرة على ضم ديابي

وذكرت مصادر أن اللاعب اتفق بصفة نهائية مع إدارة النادي السعودي على تمثيل الفريق بعقد يمتد لخمسة مواسم بإنتظار إنهاء الأمور التي تتعلق بدفع الشرط الجزائي مع عقده الذي يمتد مع أستون فيلا حتى عام 2028.

وكان موسى ديابي صاحب ال25 عاما، قد دخل في مفاوضات مع نادي النصر السعودي في الصيف الماضي قبل الإنتقال إلى أستون فيلا في صفقة قدرت ب34 مليون جنيه إسترليني قادما من نادي باير ليفركوزن الألماني، حيث شارك مع أستون فيلا في 54 مباراة في كافة المسابقات، وأحرز 10 أهداف وصنع 9.

ولعب ديابي في صفوف نادي كرونتي الإيطالي في 2017، وباريس سان جيرمان في 2018، وتبلغ قيمته السوقية نحو 55 مليون جنيه إسترليني وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصاءات.