رضا شحاتة يكشف عن طموحاته مع السكة الحديد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الكابتن رضا شحاتة المدير الفني الجديد لفريق السكة الحديد عن تطلعاته للموسم الجديد في دوري المحترفين رفقة فريقه الجديد.

حديث رضا شحاتة بعد توليه قيادة السكة الحديد

وقال رضا شحاتة خلال المؤتمر الصحفي: "نرغب في الصعود إلى الدوري الممتاز، وهذا هو هدفنا الرئيسي خلال الموسم الحالي، ولكن الصعود يلزمه عوامل، أهمها العمل الجاد".

وتابع: "دوري المحترفين أصبح مثل الدوري الممتاز، وهناك فرق قوية وكبيرة خلال بطولة دوري المحترفين، كما رأينا المواسم السابقة، والفرق الصاعدة للدوري الممتاز".

وأضاف: "أحاول أن أغير من عقلية اللاعبين في دوري المحترفين، واسعى لتحقيق طموح النادي، ولكن هذا يلزم دعم الجميع من مجلس الإدارة".

وأتم: "أوعد مجلس الإدارة بتحقيق طموحاتك خلال الموسم الجديد".