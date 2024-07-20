عاجل.. طاقم تحكيم ألماني لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

طاقم تحكيم ألماني لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز

وأعلن اتحاد الكرة طاقم حكام المباراة والذي يحمل الجنسية الألمانية ليقود مباراة الفريقين المرتقبة.

ويتكون الطاقم من فيليكس تسفاير حكم للساحة، ويعاونه مواطنيه روبرت كيمبتير مساعد أول، يان زيدال مساعد ثان، ويتواجد دانيال شلاجر حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كل من ساشا ستيجمان ويعاونه مايك بيكيل.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الدفاع الجوي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وببراميدز في الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة الدوري المصري في الشرق الأوسط.