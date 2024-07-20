منتخب الشباب يستهل معسكره الداخلي

منتخب الشباب يستهل معسكره الداخلياستهل المنتخب الوطني للشباب اليوم، معسكره التدريبي الداخلي في أمانة العاصمة استعداداً للمشاركة ضمن التصفيات الآسيوية المزمع انطلاقتها نهاية سبتمبر القادم.

وكان المنتخب الوطني الذي يقوده المدرب الوطني محمد البعداني ومساعده هيثم الأصبحي ومدرب الحراس محمد جعوان، أنهى مشواره مؤخراً في بطولة غرب آسيا، بحلوله المركز الثاني في مجموعته.

ويأتي المعسكر الإعدادي في إطار الاستعدادات لخوض التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب، حيث أوقعت القرعة الشاب الأحمر ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات إندونيسيا، تيمور الشرقية، والمالديف، وتقام منافساتها في اندونيسيا خلال الفترة 21 إلى 29 سبتمبر القادم.

وأعلن الجهاز الفني، الأسبوع الماضي، قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر الأمانة حيث ضمت العناصر التي شاركت مؤخراً في بطولة غرب آسيا الأخيرة على النحو التالي:

1- وضاح أنور

2- مروان معياد

3- أسامة مكرف

4- عبد الله الدقين

5- أحمد الحاج

6- محمد القشمي

7- محمد الهندي

8- سعيد عبدربه

9- هيثم السلامي

10- محمد نعمان

11- أنور الطريقي

12- محمد خالد

13- أسامة حميد

14- أسامة المطري

15- حسن الكوماني

16- عصام ردمان

17- محمد صالح

18- عبد الرحمن الخضر

19- محمد العقيلي

20- عمر الكثيري

21- محمد البرواني

22- عبد الله حيدان

23- عبد العزيز مصنوم

24- عبدالواحد السياغي

25- مبروك كامل

26- عادل عباس.