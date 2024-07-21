نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري دون أهداف مع البنك الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 39 نقطة والبنك الأهلي إلى 34 نقطة، وحصل المهدي سليمان، حارس الاتحاد السكندري، على لقب رجل المباراة.

مباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري

جاءت المباراة متوسطة المستوى، تبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب دون خطورة حقيقية على المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، ارتفع مستوى الأداء نسبيًا، وكان البنك الأهلي هو الأكثر خطورة، ولاحت له فرصتان محققتان للتهديف عن طريق ياو أنور، تصدى لهما بجدارة المهدي سليمان، حارس الاتحاد السكندري. ولاحت للاتحاد فرصة وحيدة عن طريق خالد الغندور.

وشهدت الدقائق الأخيرة هجومًا مكثفًا لفريق البنك الأهلي، إلا أن المهدي سليمان، حارس الاتحاد السكندري، وخط دفاعه تصدوا لها، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.