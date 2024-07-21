نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا شحاتة لـ" دوت الخليج الرياضي": أطمح في إعادة هيبة السكة الحديد بالموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الكابتن رضا شحاتة المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي السكة الحديد عن طموحاته الجديدة رفقة فريقه في الموسم الجديد ببطولة دوري المحترفين.

رضا شحاتة يتحدث للفجر عن طموحاته مع السكة الحديد

وقال رضا شحاتة في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي ": "أريد عودة هيبة فريق السكة الحديد خلال الموسم المقبل ".

وأضاف:" حتى الآن لم أحدد اختياراتي الفنية، ولم أجلس مع مجلس الإدارة للتحدث في الأمور الفنية حتى تلك اللحظة ".

وتابع:" بالتأكيد سيكون هناك تدعيمات للفريق في حدود الإمكانات المتاحة للنادي في الفترة القادمة ".

وأردف قائلا:" الموسم الجديد سيكون صعبا للغاية، جميع الفرق في دوري المحترفين حاليا تنافس على الصعود للدوري الممتاز ".

واستطرد:" هدفنا هو الصعود للدوري الممتاز، وهذا هو وعدي لمجلس الإدارة ".

وأتم:" أتمنى تكاتف الجميع داخل النادي من مجلس وجهاز فني ولاعبين من أجل تحقيق الحلم وعودة فريق السكة الحديد في مكانته الطبيعية ".

وعلم "دوت الخليج" من مصادره أن تمديد عقد المدرب واستمراره لموسم آخر سيكون، حال تحقيق نتائج جيدة في دوري المحترفين، وأوضحت مصادرنا أن عقد رضا شحاتة مع السكة الحديد، موسم واحد.