نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. إبراهيم فايق: عن الحرب النفسيه بين الأهلي وبيراميدز.. اللعيب: صدمة لجماهير الأحمر وإكرامي: هذا سبب مستوى الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم السبت 20- 7- 2024.

إبراهيم فايق: عن الحرب النفسيه بين الأهلي وبيراميدز

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على أسعار تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، وقرار الأزرق السماوي برفع أسعار تذاكر اللقاء للجماهير.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "أحب أن أرى كرة القدم دون تشنجات وتعصب".

وتابع: "عجبتني أوي الحرب النفسية اللي حاول بيراميدز يعملها على النادي الأهلي، بسبب رفع أسعار التذاكر ".

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مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن "الدينامو"

تحدث عبدالرحمن طارق الناقد الرياضي عن تطورات جديدة بشأن ملف مستقبل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفهم من البقاء أو الرحيل بفترة الانتقالات الصيفية.

وقال طارق في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "عمرو السولية لم يصل لاتفاق نهائي مع إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لتجديد عقده والعرض هو موسم واحد مقابل 13 مليون جنيه ويضع له شروط خاصة".

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إكرامي: هذا هو سبب مستوى الشناوي الفترة الأخيرة

تحدث إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر عن أسباب المستوى الذي يقدمه محمد الشناوي حامى العرين الحالي وموقفه من المشاركة أساسي أمام بيراميدز.

وقال إكرامي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "محمد الشناوي هو اللي لازم يكون حارس الأهلي أمام بيراميدز والجميع يعلم هو لديه عرض احتراف خارجي من السعودية وهو ما يمكن أن يشغله عن التركيز في اللعب والتفكير".

وتابع: "حارس المرمى إذا انشغل تفكيره بشئ اخر فهو بذلك لن يكون مركز بالملعب وهو أول ما رجع من الإصابة كان كويس ولكن عندما تحدث الكثير عن مستواه والعروض ذلك اثر عليه".

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نجم الزمالك: الصفقات الجديدة كلها ملهاش لازمة

تحدث أيمن عبدالعزيز نجم الزمالك والكرة المصرية السابق عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديدة والتي يسعى لضمها بفترة الانتقالات الصيفية.

وقال عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "محمود علاء كان من اللاعبين اللي مينفعش يمشوا من الزمالك خالص وما حدث معه كان هجوم الجمهور بالسوشيال ميديا ووصل لأزمة عدم ثقة بالنفس وكان يجب حل الأمر وارجاع الثقة له من قبل إدارة النادي".

وتابع: "لما تيجي تقارن محمود علاء بكل اللاعبين في الدوري هتلاقيه هو أحسن حد فيهم وعندما تفكر في صفقات بديلة بذات مركزه يجب أن يكونوا بنفس المستوى أو أفضل".