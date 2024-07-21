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حمادة طلبة: جوميز في مرحلة تقييم اللاعبين حاليا..والمثلوثي من أسباب تتويج الزمالك بالكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حمادة طلبة، نجم نادي الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء تمتلك قاعدة مميزة للغاية من اللاعبين الناشئين وسيكونوا هم مستقبل النادي خلال السنوات المقبلة.

حمادة طلبة: جوميز في مرحلة تقييم اللاعبين حاليا.. والمثلوثي من أسباب تتويج الزمالك بالكونفدرالية

وقال طلبة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الفترة الحالية هي فرصة لجميع اللاعبين الناشئين من أجل الظهور بمستوى جيد والتواجد مع الفريق الأول في الموسم المقبل".

وأضاف: "جوميز في مرحلة تقييم اللاعبين خلال الوقت الحالي من أجل الاستقرار على الراحلين في الموسم المقبل، وعودة الونش ستكون قوة للفريق بجانب حمزة المثلوثي".

واختتم: "المثلوثي من أسباب حصول نادي الزمالك على بطولة الكونفدرالية وأجاد في مركز قلب الدفاع فهو لاعب مميز".
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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