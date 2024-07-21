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أحمد جودة - القاهرة - أكد حمادة طلبة، نجم نادي الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء تمتلك قاعدة مميزة للغاية من اللاعبين الناشئين وسيكونوا هم مستقبل النادي خلال السنوات المقبلة.

حمادة طلبة: جوميز في مرحلة تقييم اللاعبين حاليا.. والمثلوثي من أسباب تتويج الزمالك بالكونفدرالية

وقال طلبة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الفترة الحالية هي فرصة لجميع اللاعبين الناشئين من أجل الظهور بمستوى جيد والتواجد مع الفريق الأول في الموسم المقبل".

وأضاف: "جوميز في مرحلة تقييم اللاعبين خلال الوقت الحالي من أجل الاستقرار على الراحلين في الموسم المقبل، وعودة الونش ستكون قوة للفريق بجانب حمزة المثلوثي".

واختتم: "المثلوثي من أسباب حصول نادي الزمالك على بطولة الكونفدرالية وأجاد في مركز قلب الدفاع فهو لاعب مميز".

