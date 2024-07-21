نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى بشأن رفض "محمد عدلان" الانضمام إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد عدلان لاعب فريق طلائع الجيش ومنتخب الشباب لليد، أبدى رغبته في الانتقال إلى النادي الأهلي، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي تواصل مع عدلان ووالده وتم الحصول على موافقتهم قبل التفاوض مع طلائع الجيش، حيث أكدوا رغبة في التواجد مع النادي".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي تفاوض مع الجيش لضم اللاعب وأبلغهم برغبته حيث عاد النادي للاعب ووالده وطلبوا رغبة مكتوبة وتمت كتابتها بالفعل وتم توجيه الاستغناء إلى القلعة الحمراء وبالتالي النادي أعلن عن الصفقة بشكل رسمي".

واستطرد: "بعد ذلك تدخل نادي الزمالك بعد علمهم بتفاوض الأهلي مع عدلان وتحديدًا من هشام نصر عضو مجلس الإدارة، وفوجئ النادي الأهلي بعدم رد اللاعب ووالده على الاتصالات حتى ظهر بفيديو اليوم، يعلن خلاله الرغبة في الانتقال إلى الزمالك بالموسم المقبل".

واختتم أمير هشام: "حال ثبوت للنادي الأهلي، أن الفيديو المنتشر للاعب جديد بعد الاتفاق على الصفقة، سوف يتم توجيه الشكر إليه ولن يتم استكمال التعاقد معه".

