"لم يكن سعيدا في الأهلي ".. وكيل كريستو يكشف عن تفاصيل مفاجئة بشأن اللاعب

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أحمد جودة - القاهرة - كشف جون مارك، وكيل أعمال النجم التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف الصفاقسي التونسي، عن تفاصيل جديدة بشأن فترة اللاعب داخل القلعة الحمراء.

الصفاقسي التونسي يعلن ضم كريستو على سبيل الإعارة

ونجح نادي الصفاقسي التونسي، في الحصول على خدمات اللاعب كريستو من صفوف النادي الأهلي منذ أيام قليلة، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

وكيل كريستو يتحدث عن فترته في الأهلي

وأكد جون مارك في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: «كريستو عاش ظروف صعبة في مصر بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي. أنا أحترم قرار المدير الفني والنادي لذلك».

وتابع كريستو في تصريحاته مع الإعلامي كريم رمزي: «كريستو لم يكن سعيدًا بالوضع في الأهلي، كانت هناك طموحات كبيرة لديه في أول موسم ولكن في النهاية لم يشارك».

ثم اختتم: «كريستو من المنتظر أن ينجح مع الصفاقسي، أعرفه وأعرف عقليته وتجربة الأهلي تعلم منها. نحن على تواصل دائمًا مع الأهلي، واللاعب يحب النادي كثيرًا».