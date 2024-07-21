نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم يحيى عطية الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي عاد بقوة للتفاوض مع سوتشي الروسي من أجل التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله، بالموسم الجديد.

وأضاف أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المفاوضات في الوقت الحالي تسير في الطريق الإيجابي بين الناديين، لحسم الصفقة بالميركاتو الصيفي".

أمير هشام: الأهلي تنازل عن قيمة إعارة كريستو للاعب كراتب

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي جدد عقد التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق، قبل إعارته إلى الصفاقسي التونسي، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي لم يكن يرغب في رحيل كريستو، ولكن تمت إعارته على أن يحصل النادي على 250 ألف دولار، ولكنه قرر التنازل عنها للاعب في راتبه مع ناديه حيث أنه سيحصل على 50 ألف دولار مع النادي التونسي".