نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عرض الأهلي لضم محمد علي بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط فريق فرنكفاروسي المجري، بالموسم الجديد.

أمير هشام: الأهلي عرض مليون و200 ألف دولار لضم بن رمضان

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي قدم عرضًا رسميًا بقيمة مليون و200 ألف دولار للتعاقد مع اللاعب ولم يرتقي لمبلغ 2 مليون دولار كما تردد، والنادي قدم العرض بعد الحصول على موافقة اللاعب".

أمير هشام: المفاوضات بين الأهلي وسوتشي الروسي تسير في الطريق الإيجابي لضم يحيى عطية الله

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي عاد بقوة للتفاوض مع سوتشي الروسي من أجل التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله، بالموسم الجديد.

وأضاف أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المفاوضات في الوقت الحالي تسير في الطريق الإيجابي بين الناديين، لحسم الصفقة بالميركاتو الصيفي".

