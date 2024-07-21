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اتحاد كرة اليد يرد على أزمة "محمد عدلان" بين الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، أنه لم يصل أي شكاوي من الأهلي والزمالك بشأن صفقة التعاقد مع محمد عدلان لاعب طلائع الجيش لكرة اليد.

عمرو صلاح: لم يصلنا شكاوي بشأن عدلان من الأهلي والزمالك ولن نحتكم لرغبة اللاعب 

وتابع صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا بد من أن امتلك الأوراق والمستندات الكاملة من الناديين للفصل في القضية".

وأضاف عمرو صلاح: "الأهلي والزمالك أعلنوا عن ضم عدلان ولن نحتكم لرغبة اللاعب، ولكن ننتظر وصول الشكاوي للإطلاع على كل الأوراق والفصل في الأمر".

واستطرد أمين صندوق اتحاد كرة اليد: "المنتخب الوطني أنهى تجهيزاته للسفر صباح اليوم الأحد إلى باريس، والجميع جاهز ونهدف للدخول في المربع الذهبي".

واختتم: "التجديد مع باستوري قبل الأولمبياد جاء بسبب المشاركة في كأس العالم بعد أربع أشهر تقريبًا ثم المشاركة في كأس القارات، ولن نسير بالقطعة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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