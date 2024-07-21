نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: الفريق لن يتأثر برحيل هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد أبو مسلم نجم الكرة المصرية السابق، عن فوز الأهلي الصعب على الألومنيوم في بطولة كأس مصر، خلال دور ال32، حيث تأهل الفريق لدور الثمن نهائي.

تصريحات أحمد أبو مسلم

وقال أبو مسلم خلال تصريحات تلفزيونية: الألومنيوم كان يرغب في الذهاب باللقاء الركلات الترجيح أملا في تحقيق المفاجأة، والجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، منح راحة لعدد كبير من اللاعبين الأساسيين في ظل ضغط المباريات في الفترة الأخير، ومنح الفرصة لأكثر من لاعب من البدلاء، مما أثر على حالة الانسجام بين اللاعبين".

وتابع: فريق الالومنيوم كان مجهول بالنسبة للأهلي وتحديدًا في الشوط الأول، والفريق أهدر أكثر من فرصة خلال شوطي اللقاء، وتغييرات مارسيل كولر منحت الأهلي الأفضلية والشراسة الهجومية، والفريق قدر يحسم اللقاء خلال الـ90 دقيقة.

وأضاف: الأهلي يمتلك أكثر من بديل قوي لمحمد عبدالمنعم والاحمر سيحقق استفادة مادية كبيرة في حال رحيله، وأيضا رحيل اليو ديانج لن يؤثر على الأهلي، خاصة وأن الفترة الأخيرة اللاعب لم يشارك بشكل أساسي بسبب كثرة إصاباته علاوة على وجود أكثر من لاعب جيد في مركز وسط الملعب.

واختتم: لا يوجد اي مبرر لارتفاع أسعار تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز، ووجهة نظري أن هذا القرار غير موفق، واتوقع زحف جماهير الاهلي للمدرجات لدعم وتشجيع الفريق.

