نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير عن مزاملة إيدرسون لأحمد حجازي.. بعد فشل مفاوضات النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشلت مفاوضات النصر السعودي مع الحارس البرازيلي ايدرسون لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تقارير عن مزاملة إيدرسون لأحمد حجازي.. بعد فشل مفاوضات النصر

وقدم نادي النصر عرضًا لمانشستر سيتي من أجل التعاقد مع الحارس البرازيلي، ولكنه فشل في التوصل إلى اتفاق بسبب ضعف المبلغ المعروض

ولا يزال البرازيلي مطلوبا في الدوري السعودي من أندية أخري من ضمنها نادي الاتحاد السعودي.

وأفادت بعض التقارير الصحفية تواصل إدارة الإتحاد مع الحارس الذي رحب بفكرة إنضمامه للكتيبة الصفراء في انتظار الإتفاق علي المبلغ المالي.

وأشارت التقارير أن هناك أكثر من حارس مرشح على طاولة اتحاد جدة لدعم ذلك المركز وهما يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، ألفونس أريولا حارس وست هام، ولكن إيدرسون يحظى بالأولوية.