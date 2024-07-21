نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc قال أن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة يورشيتش وضع برنامج خاص لرمضان صبحي لاعب الفريق من أجل تجهيزه للدفع به أمام الأهلي في المواجهة المقبلة يوم الاثنين القادم على ملعب الدفاع الجوي.

وكان اللاعب غاب عن التدريبات الجماعية خلال المرحلة الماضية لإيقافه بسبب أزمة المنشطات وكان اللاعب يخضغ لتدريبات منفردة، وعقد المدرب جلسة مع اللاعب من أجل الإستعداد للمرحلة القادمة.

وتم وضع برنامج خاص عقب عودة اللاعب للتدريبات الجماعية من أجل تجهيزه بشكل كامل للمشاركة أمام الأهلي وسيكون اللاعب ضمن قائمة الفريق الرسمية.